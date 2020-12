Marco Fiola nommé principal de Glendon

Auparavant, il a été traducteur en chef pour le gouvernement du Yukon, où il travaillait avec la communauté francophone et conseillait le gouvernement du territoire sur des questions relatives à la préservation et à la revitalisation des langues autochtones.

À Ryerson, «il a posé les jalons de la diversification des cours et programmes s’ajoutant au français et à l’espagnol en rehaussant l’offre de cours de mandarin et d’arabe, en développant un ensemble de cours de langue des signes (ASL) et en réintroduisant le latin et le grec attique».

Ses publications comprennent un lexique juridique bilingue anglais-tamoul et plusieurs chapitres sur l’interprétation médicale et communautaire. Il est également un traducteur italien-français publié et le co-auteur d’un manuel de traduction anglais-français.

Expérience internationale

Il a publié des travaux et donné des conférences au niveau national et international, notamment en France, en Italie et en Espagne.

En 2017, il a été le responsable académique du Congrès des sciences humaines — un rassemblement de plus de 10 000 universitaires représentant quelque 70 sociétés savantes — qui se réunissait pour la première fois à l’Université Ryerson.