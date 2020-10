Glendon s’attaque à la pénurie de profs de français langue seconde

Le pôle vise à offrir l’accès à un espace de recherche crucial sur le FLS et aux ressources éducatives libres (REL) sur l’enseignement et l’apprentissage du FLS qui aideront les éducateurs à établir des liens et à trouver du soutien dans les communautés d’apprentissage professionnelles.

Il permettra «d’approfondir les pratiques de coopération entre les partenaires universitaires, scolaires et non gouvernementaux de l’éducation en langue française».

Glendon veut aussi «alléger une partie du fardeau des écoles et des conseils scolaires qui utilisent souvent leurs propres ressources pour recruter et retenir les enseignants».

Trois co-directrices

Le projet est co-dirigé par les professeures Muriel Peguret et Dominique Scheffel-Dunand, avec la chercheuse Mirela Cherciov. Il inclura une équipe de personnes engagées dans l’éducation, comme de futurs enseignants, des enseignants actuels, des enseignants de cours postsecondaires et des professeurs d’université.

Cet «accélérateur» a reçu un financement du ministère du Patrimoine canadien et a déjà commencé à déterminer les besoins et à concevoir des programmes innovants pour ses différentes cibles: élèves du secondaire, corps étudiant de Glendon, futurs profs de français, profs de français en service formés au Canada ou à l’étranger.