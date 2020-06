Partenariat entre Glendon et le Lycée français de Toronto

Ce partenariat «donne une dimension supplémentaire à notre mission pédagogique et au parcours d’études de nos élèves», indique le proviseur du Lycée, Jean-Pierre Faou. Il «solidifie nos racines canadiennes et renouvelle notre engagement envers notre communauté culturelle à la croisée de la France et du Canada».

«Nous renforçons nos liens avec l’un des établissements francophones pivots de Toronto», de dire le principal de Glendon, Ian Roberge. «Cette collaboration appuiera le travail de nos chercheurs tout en créant des possibilités intéressantes pour nos étudiants et étudiantes.»

La ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney, ainsi que l’Ambassadrice de la France au Canada, Kareen Rispal, ont participé à la cérémonie virtuelle de signature de l’accord entre le Lycée et Glendon.