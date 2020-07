Viamonde: feu vert pour 4 projets d’agrandissements

Le Conseil scolaire Viamonde a reçu le feu vert du ministère de l’Éducation pour ses projets d’agrandissements dans les écoles Mathieu-da-Costa à Toronto, La Fontaine à Kleinburg, Jeunes sans frontières à Brampton et Gabriel-Dumont à London.

Ces travaux représentent un investissement financier global de plus de 18,5 millions $. Le gouvernement de l’Ontario a annoncé jeudi des investissements de plus de 500 millions $ dans la construction de 30 nouvelles écoles et des travaux d’agrandissement de 15 installations existantes.

«Notre expansion permettra d’accueillir les plus jeunes dans deux nouvelles garderies et dans plusieurs nouvelles salles de classe», se réjouit la présidente de Viamonde, Sylvie A. Landry.

Actuellement la garderie occupe un local situé dans l’école élémentaire Mathieu-da-Costa de Toronto. Un agrandissement de l’édifice permettra de libérer ce local et de disposer de nouvelles salles pour accueillir jusqu’à 49 enfants.

À Kleinburg, l’école élémentaire La Fontaine sera dotée d’une garderie de 49 places afin d’accueillir les plus jeunes, et d’un centre «On Y Va» pour accueillir les nouveau-nés et leurs parents.