Un livre blanc sur les langues officielles pour «acheter du temps» jusqu’aux élections

«Ça fait trois ans et demi qu’on parle de la modernisation de la Loi. Il y a eu des consultations. La ministre a fait des consultations, le comité permanent des Langues officielles a fait des consultations, le Sénat a fait des consultations, le commissaire aux langues officielles fait des consultations, la FCFA a fait des consultations», énumère-t-il.

«La ministre doit avoir parlé de la modernisation au moins 100 fois, 150 fois, au cours des trois dernières années. Et tout à coup, trois ans et demi plus tard, on sort cette idée qu’on va articuler un livre blanc?», questionne Rémi Léger.

Le français au Québec

Le chercheur rappelle qu’il y a beaucoup de pression sur le gouvernement libéral depuis quelques semaines par rapport à la situation du français au Québec, notamment en raison des déclarations controversées de la députée libérale de Saint-Laurent, Emmanuella Lambropoulos, qui a remis en question la réalité du recul du français à Montréal lors d’une séance du comité permanent des langues officielles, le 13 novembre.

Rémi Léger souligne que le débat sur le français au Québec fait partie du débat sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles. La classe politique voit ces deux enjeux comme un «package, un ensemble», indique le chercheur.

«Depuis deux semaines, le débat ne porte plus sur les langues officielles, sur les besoins, les aspirations des francophones hors Québec; ça porte surtout sur le Québec, la place du français au Québec» et plus particulièrement à Montréal, ajoute le politologue de l’Université Simon Fraser.