Langues officielles: les Conservateurs veulent surtout accommoder le Québec

«On verra quelle est l’intention [des élus québécois], jusqu’où ils veulent aller, comment on peut s’y prendre pour y arriver. Mais on comprend cette volonté et on va trouver des façons de travailler avec eux, on veut travailler en collaboration, on respecte les juridictions provinciales et on pense qu’il y a un terrain dans lequel on peut travailler ensemble dans ce projet-là», affirme Alain Rayes.

Stratégie à deux volets

Pour le professeur Rémi Léger, de l’Université Simon Fraser en Colombie-Britannique, «si le Parti conservateur veut rallier les francophones hors Québec, il devra proposer des mesures ciblées et concrètes; sa vision des langues officielles ne pourra pas s’en tenir à renforcer la loi 101 sur le territoire québécois.»

Il ajoute que leur stratégie pourrait se développer sur deux tableaux, soit un sur le Québec et l’autre sur la francophonie canadienne. «Une stratégie à deux volets serait la reconnaissance que c’est le français qui doit être protégé au Canada, et que les mesures requises ne sont pas les mêmes au Québec et hors-Québec», précise-t-il.

Cette stratégie aiderait les Conservateurs à se distinguer des Libéraux, qui misent sur la protection du français hors Québec et de l’anglais au Québec.

Le Cabinet fantôme

Le cabinet fantôme voit la Manitobaine Candice Bergen devenir la chef adjointe de l’opposition, alors que Gérard Deltell est nommé leader parlementaire du PCC. On peut remarquer que Pierre Poilievre conserve son rôle de porte-parole en matière de finances et que l’ancien chef, Andrew Scheer, demeure dans un poste officiel en tant que porte-parole des infrastructures et des collectivités.