Vers un traitement asymétrique des langues officielles?

De sont côté, Alain Rayes du Parti conservateur se questionne sur les intentions du gouvernement. «Est-ce que ça veut dire que le gouvernement veut éviter de passer par une législation, puis juste faire un exercice réglementaire? Je pense que ce serait une grave erreur.»

«Aller encore plus loin»

La ministre Joly défend la terminologie employée dans le discours du Trône. «On veut vraiment démontrer qu’on a une vision ambitieuse pour la réforme de la Loi sur les langues officielles. Donc c’est pour ça qu’on a montré qu’on voulait aller encore plus loin et parler de renforcement plutôt que de modernisation.»

Questionnéev sur les intentions du gouvernement de «renforcer» la Loi à travers des modifications réglementaires, la ministre Joly soutient que le gouvernement «s’est toujours engagé à avoir un projet de loi, donc on entame les prochaines étapes pour faire en sorte qu’il y ait un dépôt de projet de loi.»

La ministre n’a toutefois pas voulu se donner d’échéancier à cet égard, car «on doit tenir compte du fait que, premièrement, on est un gouvernement minoritaire, donc on doit avoir l’appui des oppositions pour procéder. Deuxièmement, on doit s’assurer d’avoir non seulement l’appui des minorités linguistiques francophones et anglophones, mais aussi des majorités linguistiques, francophone au Québec et anglophone au Canada.»

Il faut mentionner que le gouvernement de Justin Trudeau s’était engagé à réviser la Loi sur les langues officielles à la veille de la dernière campagne électorale, en juin 2018. «Je peux confirmer que nous nous apprêtons à faire une modernisation. Nous allons travailler avec tous les Canadiens pour nous assurer que ce soit la bonne», avait-il dit devant la Chambre des communes.