Des services en français partout: la proposition de l’AFO et de l’AJEFO

– Créer des mécanismes de reddition de compte (des plans et des rapports à la ministre).

– Rétablir le Commissariat aux services en français indépendant (relevant directement de l’Assemblée législative) et donner le droit aux plaignants de recourir aux tribunaux.

Commissariat

Rappelons que la Commissaire aux services en français, Kelly Burke, est désormais une adjointe de l’Ombudsman (protecteur du citoyen) de la province, Paul Dubé… qui, lui, relève de l’Assemblée législative.

La proposition de l’AFO et de l’AJEFO contient quelques autres idées visant à adapter les nouvelles technologies au bilinguisme officiel, obliger le gouvernement à traduire ses règlements et non pas seulement ses lois, formaliser le conseil consultatif de la ministre des Affaires francophones et effectuer une mise à jour périodique de la LSF.

«Nous invitons le gouvernement de l’Ontario à s’inspirer de notre proposition», ont dit les présidents Carol Jolin (AFO) et Marc Sauvé (AJEFO).