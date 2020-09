Rita Baga, la reine francophone de Canada’s Drag Race

«Je n’ai pas senti de compétition envers les autres nécessairement. On dirait que, vu que c’était la première saison, on était toutes en compétition et on voulait toutes se rendre à la fin. On n’avait pas d’attentes, par vraiment de références parce qu’on ne savait pas comment serait la version canadienne, donc on a toutes explorer ça ensemble.»

La francophonie au premier plan

Que ce soit en arborant les looks Eurovision et Incognito de Céline Dion, en personnifiant Édith Piaf avec brio ou en s’adressant en français à la caméra et aux juges à plusieurs reprises tout au long de la saison, Rita Baga a mis ses racines francophones à l’avant-plan.



«Je pense que quand ils m’ont sélectionnée, ils savaient très bien que j’étais francophone et que je ne parlerais pas juste anglais tout le long. Ça m’a motivée . Je me suis dis qu’il fallait que le fait que je sois francophone soit ma force, que je fasse des trucs et profiter de cet accent-là et de cette richesse-là francophones à travers la compétition.»

Fierté

Même si elle n’a pas remporté la compétition, la Québécoise n’a aucun regret et est très fière de son parcours.



«Je suis fière de m’être rendue jusqu’à la fin. Ce n’était pas gagné d’avance même si c’est moi qui avais gagné le plus de challenges. J’avais une chance sur trois, et on sait ce qui est arrivé. Je n’ai pas gagné, mais je suis vraiment fière de m’être rendue jusqu’à la fin et d’avoir amené une représentation francophone jusqu’à la fin.»

Ciné-parcs

Produit par Voss Events, les trois finalistes, ainsi que Brooke Lynn Heights et certaines candidates de la saison, sillonnent actuellement le pays et présentent des spectacles dans les ciné-parcs. La tournée s’arrêtera d’ailleurs à Toronto du 2 au 4 octobre.



«C’est très excitant! Depuis le début de l’aventure, on rêve de tourner ensemble et on se disait qu’avec la pandémie ça ne serait pas possible. Donc, c’est vraiment une belle adaptation pour qu’on soit capable de faire quelque chose. Les gens vont regarder le spectacle dans leurs voitures et nous serons sur une scène sous l’écran où les films sont diffusés normalement et il y a des écrans sur les côtés pour que les gens puissent voir tout ça dans le confort de leurs voitures.»