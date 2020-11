«Une précision militaire» pour gérer le vaccin contre la covid en Ontario

Les partis d’opposition à Queen’s Park, qui ont parfois critiqué le Dr Williams dans le passé, sont demeurés prudents: la porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Ontario, Sara Singh, le chef du Parti libéral Steven Del Duca, et le chef et unique député du Parti vert, Mike Schreiner, ont tous les trois affirmé qu’ils devront étudier la motion avant de savoir s’ils l’appuieront, ou non.

Le NPD a publié un communiqué de presse dans lequel il demande une rencontre non-partisane avec le gouvernement Ford pour discuter de la décision.