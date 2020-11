Campagne mondiale de vaccination contre la CoViD-19: que fait le Canada?

Ensuite, parce qu’on ne peut prédire quels vaccins seront efficaces, donc investir dans des ententes bilatérales présente un risque élevé, poursuit la professeure Plamondon.

Ce «nationalisme vaccinal» aura aussi des conséquences en matière de santé publique. «Il y a des calculs et des modèles qui démontrent que si on adopte une approche “moi d’abord”, si tous les vaccins allaient aux pays développés, on pourrait voir jusqu’à 28% plus de décès mondialement, y compris au Canada», ajoute Katrina Plamondon.

Rester équitable

«Les décisions concernant qui est vacciné et quand sont vraiment importantes, et la population mondiale serait mieux servie si on prenait ces décisions en gardant l’équité à l’esprit. Ça veut dire que les gens avec plus de besoins devraient avoir un accès prioritaire, plutôt que de succomber à une foire d’empoigne qui privilégie certains pays plutôt que d’autres», explique la professeure Plamondon.

Pour Heather McPherson, permettre aux ententes bilatérales de monopoliser le vaccin signifierait que certains pays en développement, qui ont des populations plus vulnérables, pourraient attendre deux à trois ans avant d’avoir accès à un vaccin.

«Cette pandémie ne prendra fin que lorsqu’on sera capable d’amener tous les pays [vers la vaccination]. Il y a une façon intelligente le faire, et une façon égoïste de le faire. Et j’espère certainement que le gouvernement est déterminé à faire le choix intelligent», ajoute Heather McPherson.