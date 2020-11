Les vaccins : de la production à la distribution en un temps record

Phase II : On teste sur des groupes plus étendus (entre 50 et 500 volontaires sains), puis on détermine un calendrier et les doses optimales.

Dans le cas du vaccin pour le SARS-CoV-2, plusieurs vaccins ont jumelé les phases I et II et quelques-uns sont entrés en phase III dès septembre.

Phase III : On fait des tests sur de très larges groupes (entre 500 et 10 000 personnes; 30 000 dans le cas de la CoViD-19, selon Cécile Tremblay, microbiologiste, infectiologue et professeure à l’Université de Montréal).

Ces tests sont menés sur des volontaires sains: 50% recevront le vaccin, 50 % un placebo. On mesure ainsi régulièrement, sur plusieurs mois, l’efficacité du vaccin par des tests sérologiques (on vérifie la présence d’anticorps résultant d’une exposition récente ou passée, par prise de sang) ou avec le test habituel pour la CoViD-19 (par écouvillons).

Puis on établit la liste des effets secondaires (inflammation, fièvre, troubles allergènes et articulaires, etc.). Cet enjeu est crucial dans la phase 3: par exemple, un effet secondaire qui ne surviendrait que chez une personne sur 500 pourrait échapper aux écrans radars lors des phases 1 et 2.