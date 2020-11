Les vaccins : comment agissent-ils?

Avec la Covid-19, les chercheurs ont un niveau de difficulté supplémentaire: ils ne peuvent cibler les mêmes anticorps impliqués dans la lutte à un autre coronavirus, le SRAS.

Durée de vie d’un vaccin

Une fois créés, les anticorps demeurent dans l’organisme pour une durée de temps variable. Certains vaccins durent toute la vie ou presque, comme ceux de l’hépatite B.

D’autres ont une efficacité de quelques mois, comme le vaccin contre la grippe.

Parce que certaines maladies sont plus résistantes que d’autres (diphtérie, tétanos, typhoïde, rougeole, oreillons, rubéole, VPH, coqueluche et grippe), certains vaccins nécessitent un rappel: on doit inoculer la personne une seconde fois, plusieurs mois ou années plus tard.

Les opinions divergent quant à la durée de vie d’un éventuel vaccin contre la COVID-19 et s’il faudra plus d’une dose.