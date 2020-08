Vaccin contre la CoViD-19: six (nouvelles) choses à savoir

Ces pays veulent éviter que, comme lors de la pandémie de grippe H1N1 de 2009, les pays riches négocient d’importantes commandes anticipées de vaccins, évinçant ainsi les pays pauvres.

C’est déjà commencé: ces dernières semaines, les États-Unis ont signé des ententes avec des laboratoires pour avoir la priorité sur la future production d’un vaccin, des investissements qui dépassaient les 8 milliards à la fin-juillet.

Le Canada, pour sa part, est en discussions pour pré-commander des doses de vaccins pour sa population.

Il reste donc à voir comment se traduira la résolution de l’OMS sur le terrain puisqu’il n’y a pas d’entité mondiale chargée de commander et de payer la fabrication des vaccins à l’échelle mondiale.

L’Alliance globale pour les vaccins et l’immunisation (GAVI), une organisation internationale à but non lucratif basée en Suisse, qui vise à accroître l’accès aux vaccinations dans le monde, entend veiller à ce que les habitants les plus pauvres de la planète ne soient pas laissés de côté lorsqu’un vaccin sera disponible.

GAVI participe à des campagnes de financement avec les gouvernements et le secteur privé afin d’accélérer l’accès des enfants à la vaccination. Elle favorise aussi l’apparition de nouveaux fabricants de vaccins, notamment dans les pays émergents, pour renforcer la concurrence et faire baisser le coût des vaccins.