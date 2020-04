Un vaccin contre la CoViD-19 développé en Ontario?

Le gouvernement de l’Ontario investit 20 millions $ afin de faire progresser la recherche médicale et – qui sait? – de développer chez nous un vaccin contre la CoViD-19, dont dépend tout «retour à la normale».

Le premier ministre Doug Ford et le ministre des Collèges et Universités, Ross Romano, ont interpellé, samedi 18 avril, les établissements de recherche et d’enseignement postsecondaire, ainsi que les organisations scientifiques à but non lucratif de la province, leur offrant de passer à l’action pour «venir à bout» du coronavirus.

Science

La province est particulièrement intéressée par les propositions réalisables dont les objectifs pourraient être atteints dans un délai d’un an à deux ans.

Un large éventail de projets de recherche sur la CoViD-19 seront admissibles au financement. Ces projets pourraient porter notamment sur la recherche de la souche du virus, la mise au point d’un vaccin, l’amélioration des procédures de test et l’élaboration d’outils de modélisation permettant de retracer le virus.