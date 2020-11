Les vaccins : des produits complexes à fabriquer

Les antigènes sont donc récoltés pour être purifiés et concentrés. L’étape de concentration est souvent physique et non chimique, avec par exemple, des centrifugeuses.

Vaccins inertes

Certains vaccins impliquent qu’on doive rendre les germes inoffensifs (on parle d’inactiver le pouvoir pathogène des germes). Le vaccin qui les contient devra toutefois être encore capable de déclencher une réaction immunitaire, mais sans déclencher la maladie. On parle de vaccins inertes ou inactivés.

Cette étape se fait avec de la chaleur ou des agents chimiques, comme le formaldéhyde ou la bêtapropriolactone.

Plusieurs vaccins protègent contre plusieurs germes occasionnant une même maladie ou contre plusieurs maladies à la fois (le plus connu est le DCaT-HB-VPI-Hib administré aux enfants de six ans, qui protège contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, l’hépatite B, la polio et les infections à Hib).

On appelle ces protections «valences». Un vaccin peut donc comporter comportera une ou plusieurs valences. On ignore pour l’instant s’il sera possible qu’un vaccin contre l’actuel coronavirus protège contre d’autres coronavirus.