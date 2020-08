Vaccin russe contre la CoViD: mensonge ou stupidité?

«Les vaccins sont parmi les produits médicaux les plus sécuritaires du monde — mais seulement à cause de l’intense rigueur des essais cliniques qui testent leur sécurité et leur efficacité», résume le journaliste scientifique du New York Times, Carl Zimmer.

Données insuffusantes

Il n’est pas rare qu’un produit qui était «prometteur» lors des essais de phase 1 (sur une poignée de cobayes humains) ou de phase 2 (sur quelques dizaines ou quelques centaines) échoue aux essais de phase 3 (sur des milliers ou des dizaines de milliers de personnes) et ne soit du coup jamais commercialisé, rappelle la biostatisticienne Natalie Dean.

Selon elle, il est «très peu probable que [la Russie] ait des données suffisantes sur l’efficacité du produit».

Celui-ci, conçu par l’Institut de recherche Gamaleya en épidemiologie et microbiologie de Moscou, aurait été testé sur 76 patients, selon deux essais cliniques recensés sur le site ClinicalTrials. Rien n’a été publié jusqu’ici.

Une décision «imprudente et insensée», déclare à la revue Nature le généticien François Balloux. Un problème médical qui surgirait lors de cette campagne de vaccination «serait désastreux du point de vue de ses impacts sur la santé, mais aussi parce qu’il ferait reculer encore plus l’acceptation des vaccins dans la population».