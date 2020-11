Toronto et Peel en confinement plus sévère jusqu’à Noël

Boutiques et restaurants

Les commerces de détail peuvent uniquement offrir la collecte sur le trottoir et la livraison… à l’exception des supermarchés, des épiceries, des pharmacies, des quincailleries, des détaillants à prix réduits et grandes surfaces qui vendent des produits alimentaires, des magasins de bière, de vin et de spiritueux, des magasins de matériel de sécurité et des dépanneurs.

Mais tous ces commerces autorisés ne pourront fonctionner qu’à 50% de leur capacité. On reverra donc sans doute les lignes d’attente aux portes des supermarchés.

Les restaurants, cafés, bars et autres établissements de restauration, dont les salles étaient déjà fermées, peuvent continuer d’offrir le service au volant, des plats à emporter et la livraison à domicile. Mais ils doivent maintenant fermer leurs terrasses!

Les coiffeurs et autres fournisseurs de services de soins personnels doivent fermer, tout comme les installations sportives et récréatives, piscines, casinos, salles de bingo et autres établissements de jeux.

L’aide aux entreprises doublée

La province débloque un montant de 600 millions $ pour aider les entreprises admissibles qui doivent fermer ou restreindre considérablement leurs activités en raison des mesures de santé publique renforcées. C’est le double de ce qui était prévu dans le récent budget.