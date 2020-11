Ontario : un budget covid de 187 milliards $

La province consacrera aussi 59,5 millions $ sur trois ans dans «une stratégie de micro-crédit en relation avec les métiers spécialisés». Selon l’AFO, plusieurs activités franco-ontariennes pourraient en profiter.

Le budget de cette année de covid se veut un «plan d’action pour la protection, le soutien et la relance».

Il fournit en effet des ressources supplémentaires, estimées à 45 milliards $ sur 3 ans, pour «renforcer les soins de santé de première ligne, appuyer les particuliers et les employeurs, et jeter les bases de la relance en Ontario».

La protection

Le gouvernement n’avait pas encore présenté de budget, mais il a fait quelques mises à jour économiques et financières depuis le début de la pandémie en mars. Les seules mesures d’intervention sanitaire de l’Ontario contre le coronavirus sont désormais estimées à 15,2 milliards $.

Les besoins dans la lutte contre la pandémie sont «changeants», indique le ministre Phillips. Les dépenses comprennent le plan de préparation de l’automne en matière de santé, de soins de longue durée et d’éducation: «le plan le plus complet et robuste au pays pour répondre à la deuxième vague de CoViD-19».