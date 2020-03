Économie et budget provincial: mise à jour de 17 milliards $

Des ressources supplémentaires de 7 milliards $ pour le système de santé et un soutien direct pour les gens et les emplois de 10 milliards $: c’est la «première étape» du Plan d’action de l’Ontario contre la CoViD-19, alias la Mise à jour économique et financière présentée ce mercredi 25 mars par le premier ministre Doug Ford et le ministre des Finances Rod Phillips.

Cette intervention de 17 milliards $ comprend «des mesures de prudence» et des «fonds de prévoyance» hors norme «pour réagir à l’évolution de la situation» au pays et dans le monde.

«Ma priorité numéro un est de faire en sorte que les professionnels de la santé de première ligne aient les ressources dont ils ont besoin pour combattre l’éclosion de la CoViD-19», a affirmé le ministre Phillips.

Lits d’hôpitaux

Des fonds serviront notamment à aménager 1 000 lits de soins actifs et 500 lits de soins intensifs supplémentaires, ainsi que des centres d’évaluation additionnels. (Les 58 centres actuels sont accessibles uniquement sur référence de Télésanté Ontario ou d’un fournisseur de soins primaires.)

On veut aussi renforcer le contrôle, la surveillance et les tests en laboratoire et à domicile pour le coronavirus, parallèlement à des investissements dans les soins virtuels et Télésanté Ontario.