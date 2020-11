CoViD-19: l’Ontario instaure un code de couleurs… et de mots d’ordre

Dans un effort de rendre plus simple la compréhension du public face à l’imposition des restrictions liées à la CoViD-19, le gouvernement de l’Ontario propose un nouveau code de couleurs, chacune liée à un mot qui indique le niveau de classification pour chaque région sanitaire.

Dans les niveaux vert, jaune et orange, les restaurants, les bars, les gyms et les salles de conditionnement physique, les cinémas et les casinos, entre autres, peuvent ouvrir leurs salles intérieures, selon certaines conditions.

Chaque fois qu’une région passe à un niveau supérieur, les restrictions sanitaires deviennent plus sévères. La limite du nombre de personnes pouvant être accueillies à l’intérieur diminue, de même que le nombre d’heures où les établissements peuvent vendre et servir de l’alcool.

Le volume de la musique doit être limité au niveau de celui d’une conversation normale dans tous les établissements.

Le port du couvre-visage est obligatoire dans les espaces publics intérieurs, sauf pour boire ou pour manger.