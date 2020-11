La pandémie de CoViD-19 en territoire inexploré

Des deux côtés de l’Atlantique, les États-Unis, la France, la Suède et d’autres pays, font face à la même situation: une deuxième vague de CoViD-19 qui frappe plus fort que la première, avec encore plus de cas qu’au printemps, et ce, plus tôt dans la saison froide que ce qui avait été prévu — faisant craindre que le pire soit encore à venir.

Les États-Unis frisent les 100 000 nouveaux cas par jour, la France les 50 000. L’Europe dans son ensemble recensait au milieu de la semaine une moyenne de 220 000 nouvelles contaminations par jour la semaine dernière, soit une hausse de 44% par rapport à la semaine précédente.

Moins de décès

Le seul côté positif est que le nombre de décès n’augmente pas aussi vite. Mais les hospitalisations, elles, sont en hausse, quoique pas au niveau du printemps.

Plusieurs pays européens ont annoncé de nouvelles mesures sanitaires pour éviter un engorgement des hôpitaux. Même la Suède, souvent citée en modèle pour ses mesures plus permissives, fait face à une hausse rapide des cas.

La croissance des cas dépasse celle des tests

Plusieurs ont tenté de relier la hausse du nombre de cas à la hausse du nombre de tests de CoViD-19. Si l’on teste davantage, disaient-ils, il est normal qu’on détecte davantage de cas.