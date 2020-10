La Suède va-t-elle gagner son «marathon» contre la CoViD?

Volontariat

Les écoles pour les moins de 16 ans n’ont jamais été fermées; la plus récente rentrée scolaire s’y est déroulée normalement. Tous les commerces sont ouverts.

Depuis le 1er octobre, il est à nouveau possible de visiter les maisons de retraite. À l’inverse, également depuis le 1er octobre, il est recommandé que les membres d’une famille comptant un cas confirmé s’isolent pendant une semaine, même s’ils n’ont pas de symptômes.

La distanciation physique et l’application stricte des règles d’hygiène sont de mise depuis le printemps; mais le port du masque n’est pas obligatoire.

Beaucoup de décès au printemps

Cette approche a été fortement décriée le printemps dernier, alors que la Suède figurait parmi les 10 pays qui présentaient les plus hauts taux de décès liés à la CoViD-19. .

C’était moins que le Québec (688) mais plus que la France (près de 500) et beaucoup plus que ses voisins que sont le Danemark (112 morts par million d’habitants), la Finlande (62) ou la Norvège (50).