Une micropuces injectées dans les vaccins: est-ce faisable?

Plusieurs rumeurs et théories plus ou moins sérieuses circulent en ces temps de pandémie. L’une des plus étriquées veut que le milliardaire Bill Gates, actif depuis longtemps dans la promotion de la santé publique dans le monde, voudrait se servir d’un vaccin pour implanter une micropuce permettant de suivre et de contrôler les foules.

Plusieurs reportages ont expliqué que Bill Gates n’avait pas vraiment dit cela. Mais la chose est-elle technologiquement réaliste?

Le corps tolère



Le corps humain peut tolérer des objets étrangers à des fins médicales, comme le montrent les stimulateurs cardiaques depuis des dizaines d’années.

Alors que ceux-ci faisaient traditionnellement la taille d’une pièce de un dollar, des versions miniatures sont de plus en plus développées.

Par ailleurs, tout corps étranger, pour éviter d’être rejeté par le corps humain, devra être biocompatible (acier inoxydable, titane, céramique) ou «encapsulé avec une couche mince de silicone médical pour une meilleure acceptation par les tissus», explique Mohamad Sawan, professeur en génie électrique à Polytechnique Montréal.