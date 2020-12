Estelle Duchon dirigera les services de santé unifiés du Centre francophone

On sait que le CFGT et CAH (Centres d’Accueil Héritage pour les aînés) ambitionnaient de former une de ces équipes de santé, mais on a appris cet automne que le ministère n’a pas retenu cette option.

Continuum de services

La restructuration cadre toutefois avec le nouveau plan stratégique 2020-2025 du CFGT, dévoilé lors de son assemblée générale annuelle le 21 septembre.

Ce plan prévoit notamment «le renforcement d’un continuum de services adapté aux besoins de la communauté francophone, permettant ainsi au CFGT de mieux combler son rôle à titre de leader en matière de services de santé pour les francophones dans la région du Grand Toronto».

«Mme Duchon se joint au CFGT à un moment-clé dans la transformation des services de santé fournis à nos clients», poursuit Mme Ngenzebuhoro.

Lisa Gotell, directrice de la planification, prendra la relève d’Estelle Duchon à l’Entité 4. Mme Duchon a été «une collaboratrice hors pair», a commenté le président Yves Lévesque. «Son dynamisme et ses qualités de rassembleuse ont contribué à positionner l’Entité 4 comme référence dans le développement de soins de santé en français dans la province.»