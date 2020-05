Le Centre francophone et CAH ne siègent plus au CA de Reflet Salvéo

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) et les Centres d’accueil Héritage (CAH) ont retiré leurs représentants du Conseil d’administration de Reflet Salvéo, l’entité francophone de planification des soins de santé pour Toronto et sa banlieue ouest.

Jean-Luc Bernard, le président du CFGT, n’explique pas les raisons de ce retrait dans sa lettre du 15 mai, reçue à la réunion du CA de Reflet Salvéo ce lundi 18.

Dans une lettre datée du 4 mai, Colette Raphaël, la présidente de CAH, indique que la décision de quitter le CA de Reflet Salvéo «se situe dans une réflexion plus large sur le rôle de CAH dans l’écosystème des soins de santé en transformation rapide dans la région du Grand Toronto».

Bisbille

On pourrait penser que ces retraits ont rapport à la bisbille qui y règne depuis quelques mois, notamment autour de l’embauche d’une direction générale.

Surtout que l’ordre du jour de cette réunion prévoyait la destitution du trésorier Pascal Lumbala, au motif qu’il n’aurait «pas exercé son rôle de trésorier avec diligence», qu’il aurait «violé le code de déontologie et d’éthique de Reflet Salvéo ainsi que la politique de confidentialité de l’organisme», et qu’il aurait «harcelé» des membres du Conseil d’administration et des employés.