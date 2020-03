Réforme de la santé: les RLISS ne disparaissent pas tout de suite

– garder les patients aussi en santé que possible dans leurs collectivités et hors des hôpitaux;

– lorsque les patients ont besoin de soins, s’assurer qu’ils les reçoivent à l’endroit le plus approprié, «qui n’est pas toujours l’hôpital»: à domicile ou en milieu communautaire;

– mieux intégrer les fournisseurs de soins afin de s’assurer que les patients passent moins de temps à attendre dans les hôpitaux lorsqu’ils sont prêts à recevoir leur congé;

– créer de nouveaux lits d’hôpital et de soins de longue durée tout en augmentant les services communautaires.

Bref, comme on vous demande de rester chez nous pour freiner la propagation du coronavirus, on cherchera en tout temps à ne pas surcharger les hôpitaux en tâchant de vous traiter à domicile ou en clinique locale, et en travaillant sur la prévention.