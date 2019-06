Le Centre francophone et CAH veulent devenir une «équipe de santé»

L’année a été marquée par de nombreuses opportunités de rencontre et d’échange avec ses clients, leurs aidants et les partenaires communautaires, permettant de préciser la mission de CAH: «Fournir aux aînés et leurs aidants des services et des programmes en français qui favorisent leur qualité de vie, soutiennent leur indépendance et les encouragent à participer à la vie de la communauté francophone.»

Continuum de services

Le continuum des services de santé communautaire en français à Toronto continue de s’étoffer, surtout quand les organismes se parlent et travaillent ensemble, comme l’attestait la présence de Florence Ngenzebuhoro comme invitée d’honneur à l’AGA de CAH.

«Je regardais les photos», a-t-elle dit en brandissant le nouveau rapport annuel de CAH illustrant les 40 ans de l’organisme, «et je sens de la joie. Je trouve qu’on a ici réussi à créer un milieu très accueillant, très joyeux, et je pense que ça fait toute la différence pour les résidents.»

«Le partenariat entre le CFT et CAH est très important, surtout pendant les changements en cours dans le secteur de la santé en Ontario», a mentionné Maryse Francella.

Colette Raphaël nouvelle présidente

Suivant l’AGA, le conseil d’administration s’est réuni pour élire une nouvelle équipe, qui sera présidée par Colette Raphaël, épaulée par Marek Nesvadba (vice-président), Joyce Irvine (secrétaire), Sylvie Lavoie (trésorière) et les administrateurs Maryse Francella, Denis Frawley, Jamie Guerra, Claire Prest et Richard Labelle.