Le Centre francophone de Toronto est maintenant «agréé»

Le Centre francophone de Toronto (CFT) a reçu ce mardi 18 juin un agrément de quatre ans du Centre canadien de l’agrément (CCA) en reconnaissance de ses normes de qualité dans la gouvernance, la gestion, les services en santé mentale des enfants et des jeunes, les soins de santé primaire axés sur la communauté et les services en santé mentale communautaire.

«Le Centre francophone a travaillé fort depuis deux ans pour mettre à jour ses pratiques de gouvernance, gestion et prestation de programmes. Nous sommes enchantés de recevoir la reconnaissance d’un organisme national aussi prestigieux que le Centre canadien de l’agrément», explique le président Jean-Luc Bernard.

«Nous savions tous que l’équipe du CFT était une équipe compétente, dévouée et entièrement consacrée au bien-être des clients», ajoute la directrice générale Florence Ngenzebuhoro. «Cet agrément vient confirmer que les employés du Centre sont également à l’affût des pratiques exemplaires.»

L’agrément du CCA est fondé sur des normes de meilleures pratiques largement reconnues qui préconisent l’amélioration continue de la qualité et des services communautaires efficaces et rapides.

Succès des kiosques à l’aéroport Pearson

On se réjouit par ailleurs que le Centre francophone de Toronto a accueilli plus de 300 nouveaux arrivants francophones à l’aéroport Pearson depuis l’ouverture de ses deux kiosques d’accueil il y a un peu plus de deux mois.

«Nous sommes enchantés de constater l’attrait du Service d’accueil francophone pour les nouveaux arrivants à Pearson, si rapidement après l’ouverture des kiosques aux aérogares 1 et 3. C’est un bon indicateur que le Service répond à un besoin réel», selon Jean-Luc Bernard.