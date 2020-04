Reflet Salvéo: ratés dans l’embauche d’une directrice générale

Ses amis disent «rigoureuse». D’autres la décrivent comme «chaotique», «difficile à suivre».

On l’accuse ici de mettre en danger l’intégrité financière de Reflet Salvéo (dont presque tout le budget annuel de 610 000 $ vient du ministère de la Santé, via les RLISS) parce que la candidate choisie, puis rejetée, pourrait poursuivre l’organisme en justice.

La présidente et d’autres membres du CA qui la soutiennent considèrent toutefois que le contenu des courriels échangés avec la candidate donne raison à l’organisme.

La bisbille à Reflet Salvéo ne semble pas être une affaire de racisme ou de discrimination sur l’origine ethno-culturelle. On trouve des deux côtés des Noirs et des Blancs, des Européens et des Canadiens-Français.

«C’est vraiment un conflit de personnalités et de styles de gouvernance», nous dit-on. Lise Marie Baudry ne fait pas l’unanimité elle non plus.