Le Centre francophone et CAH consolident leur union

Les directrices générales Barbara Ceccarelli (CAH) et Florence Ngenzebuhoro (CFGT) se rencontrent déjà «au moins deux fois par semaine».

Basé au 555 rue Richmond Ouest et doté d’un budget de 10 millions $, le CFGT offre toute une gamme de services d’intégration, d’emploi, d’aide juridique et de santé à Toronto, North York, Scarborough, Mississauga et l’aéroport Pearson.

En plus de la Place Saint-Laurent au 33 Hahn Place, CAH offre divers services pour les aînés au centre-ville et un centre de jour à Oshawa, avec un budget de 4 millions $. Le plus gros bailleur de fonds de chacun des deux organismes est le ministère de la Santé de l’Ontario.

Équipe de santé

On sait que le CFGT et CAH veulent constituer une des nouvelles «équipes» régionales sous la super-agence de santé prévue par la réforme provinciale.