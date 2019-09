Le Centre francophone est maintenant «du Grand Toronto»

Le Centre francophone de Toronto (CFT) change de nom pour refléter son expansion. Ce sera désormais le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT).

Ainsi en a décidé lundi soir l’Assemblée générale annuelle du Centre, à laquelle participaient une trentaine de personnes à ses bureaux du 555 rue Richmond Ouest.

Le Centre francophone proposant des services de plus en plus variés et étendus à la périphérie de la ville, son nom ne convenait plus. La résolution a été adoptée à l’unanimité.

Nouveau conseil d’administration

Aucune mention n’a été faite du départ de René C. Viau de la vice-présidence du Centre lors de l’élection d’un nouveau conseil d’administration.

L’équipe est maintenant composée comme suit: Jean-Luc Bernard (président), Céline Martineau (vice-présidente), Aliou Sene (trésorier), Youssouf Kalogo (secrétaire), Pierre Côté, Isabelle Girard, Marlène Remy-Thelusma, Sylvain Rouleau (administrateurs).