Journée d’ateliers et de gala pour le Mois de l’histoire des Noirs

8 février 2019 à 13h00 8 février 2019 à 13h00

Le plus gros événement torontois du Mois de l’histoire des Noirs sera la journée de célébration du samedi 23 février organisée par le Centre francophone de Toronto au centre Beanfield du Parc des Expositions (100 boulevard des Princes): une conférence et des ateliers de 14h à 17h, suivis d’un gala tout en saveurs et en musique de 18h à 23h .

Toutes les activités de cette journée sont gratuites. Depuis quelques années, la soirée culturelle et communautaire du CFT rassemble des centaines de personnes. Cette année, l’équipe de Florence Ngenzebuhoro veut établir un nouveau record de participation.

Le musicien, producteur et motivateur Abe Maxwell, auteur de Transform Your Life, Business & Health, est le conférencier invité à lancer les activités plus «cérébrales» de l’après-midi: la nouveauté cette année.

Ce sera suivi de quatre ateliers sur:

l’engagement civique, aniné par Arielle Kayabaga, élue conseillère municipale à London l’automne dernier;

le leadership, avec Darine Benamara de la plateforme The Smart Woman;

l’entreprenariat, offerte par le conseiller financier Rajiv Bissessur, chez Desjardins;

l’engagement communautaire, donnée par Yves-Gérard Méhou-Loko, l’ex-animateur de radio aujourd’hui enquêteur au Commissariat aux services en français.

Le gala afro-caribéen familial-culturel-gastronomique commencera à 18h. Il mettra en vedette les rythmes du groupe Okavango (prix Juno de l’album de musique du monde de l’année en 2017).

Un coin pour les enfants de 0 à 10 ans sera géré par l’équipe d’intervenantes à la petite enfance du Centre francophone: les parents pourront leur confier leurs petits en toute sécurité pendant qu’ils iront manger, jaser et danser.

Le Centre, avec sa clinique de santé et ses services d’installation, d’emploi et d’aide juridique, est le principal organisme communautaire francophone de la métropole, desservant notamment un grand nombre de nouveaux arrivants. Son siège social est situé au 3e étage du 555 rue Richmond Ouest, et il gère d’autres points de services à Scarborough, North York, Mississauga et à l’aéroport Pearson.