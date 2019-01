Un nouveau point de service du Centre francophone à Mississauga

L'Express

Le Centre francophone de Toronto ouvrait officiellement son point de service à Mississauga ce jeudi 17 janvier.

Situé au bureau 601 du 3660 rue Hurontario, le nouveau centre permettra initialement d’offrir aux francophones de la Région de Peel-Halton une gamme de services socio-communautaires, d’établissement des nouveaux arrivants et d’aide juridique.

Le CFT, dont le siège social, comprenant la plupart de ses services et sa clinique médicale principale, est au 3e étage du 555 rue Richmond ouest, possède désormais cinq antennes:

la maison du 20 Lower Spadina où loge le Coin de la petite enfance;

le bureau 280 du 5 Fairview Mall Drive à North York, où se trouve une autre clinique médicale;

le 6464 rue Yonge à North York, qui offre des Services aux nouveaux arrivants;

le Storefront du 4040 avenue Lawrence est, qui offre d’autres Services aux nouveaux arrivants sur rendez-vous;

et le nouveau bureau de Mississauga, qui a été financé en partie par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Le Centre est également présent à l’aéroport international Pearson, pour accueillir les nouveaux arrivants intéressés à la francophonie torontoise.

Cette expansion répond à un des objectifs du plan stratégique du CFT: l’élargissement de sa clientèle à toutes les composantes de la communauté francophone du Grand Toronto

Parmi les partenaires et invités du CFT présents à l’inauguration, mentionnons: Lisa MacLeod, la ministre ontarienne des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, ainsi que les députés provinciaux Natalia Kusendova (Mississauga-Centre), Sheref Sabawy (Mississauga-Erin Mills) et Kaleed Rasheed (Mississauga-Est-Cooksville).