Du logement social d’ici 5 ans pour le Centre francophone

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) veut continuer d’élargir sa clientèle et de développer le continuum de services communautaires dans la métropole, notamment en se lançant dans le logement abordable.

Et si ces orientations de son nouveau Plan stratégique 2020-2025 lui permettent de «contribuer au bien-être de plus de 25 000 personnes issues des communautés francophones diversifiées» – deux fois plus qu’à l’heure actuelle – ce sera un succès, selon l’équipe du président Jean-Luc Bernard et de la directrice générale Florence Ngenzebuhoro.

Un besoin criant

«Le besoin de logement abordable est très présent chez les nouveaux arrivants à Toronto», explique la DG. «On n’aurait pas de difficulté à trouver des clients: on les connaît déjà!»

«Et c’est pire avec la CoViD-19: les gens sont plus réticents à accueillir chez eux de nouveaux arrivants, qui se retrouvent souvent dans des situations précaires.»

D’ici 2025, le CFGT compte créer une «entreprise sociale», séparée, qui s’occupera de trouver le financement, des emplacements, et qui réalisera le projet. Parmi les modèles considérés, on a déjà celui de la Place Saint-Laurent, l’édifice à logements pour les aînés géré par les Centres d’Accueil Héritage (CAH) qui offre d’autres services sur place.