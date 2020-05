Natalia Kusendova: députée, infirmière, alliée des francophones

Elle s’exprime parfois en français en Chambre lors de son temps de parole, ainsi que dans son compte Facebook.

C’est d’ailleurs elle qui représentait le gouvernement de l’Ontario au congrès de l’AFO en octobre dernier. «Nous saluons son engagement», ajoute Carol Jolin.

«Ça va bien aller»

Élue à Queen’s Park le 7 juin 2018 avec la vague conservatrice, Natalia Kusendova est amenée à participer à nombre d’événements francophones dans le Grand Toronto et en province. Née en Slovaquie, elle s’identifie davantage comme étant d’origine polonaise de par sa mère. Elle est allée à la petite école en français en Belgique avant d’immigrer au Canada.

Elle estime que sa région de Peel compte probablement un peu plus de cas de CoViD-19 que la moyenne «parce que c’est très multiculturel et multigénérationnel: on trouve souvent des familles où plusieurs générations vivent sous le même toit».

Par les temps qui courent, comme les autres membres de l’Assemblée législative, elle relaie l’information du gouvernement sur les mesures de protection sanitaire et les programmes d’aide disponibles. «Ensemble, on va en venir à bout», assure-t-elle.