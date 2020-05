Le Centre francophone offre une aide alimentaire d’urgence

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) vient de lancer un service d’alimentaire d’urgence, pendant la crise du CoViD-19, comprenant des livraisons de repas chauds préparés par le chef Guy Dongué dans les installations de Kitchen 24, un «incubateur» de restauration dans le nord-ouest de la ville.

Lui-même ex-propriétaire de restaurant, le chef Guy Dongué est désoeuvré ces temps-ci, puisqu’en temps normal il cuisine des repas pour des écoles.

«Je me suis dit que je pouvais quand même aider les plus vulnérables en utilisant la nourriture qui se trouve encore dans les frigos et congélateurs des écoles», dit-il à L’Express. «Les conseils scolaires m’ont permis d’entrer et d’y récupérer la nourriture.»

Il s’est associé au CFGT pour la gestion et la distribution des repas à ceux qui en ont le plus besoin. Avec deux de ses employés, il a cuisiné une centaine de repas le 1er mai, que le Centre francophone est venu chercher et distribuer dans l’après-midi.