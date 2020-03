Succès du gala 2020 du Centre francophone du Grand Toronto

Outre la conférence motivatice de Bruny Surin, plusieurs autres activités de la journée permettaient à la francophonie d’exposer la richesse de sa diversité: témoignages de politiciens municipaux, provinciaux et fédéraux des principaux partis, appuis d’institutions et de commanditaires importants, panel de discussion sur les enjeux du Mois de l’Histoire des Noirs, défilés de mode d’inspiration africaine d’Alexis Couture et de Kejeo Design, musique et danse pendant et après le souper.

Le président du CFGT, Jean-Luc Bernard, et la directrice générale Florence Ngenzebuhoro, ont rappelé que le Centre continue de développer ses services communautaires, juridiques, d’intégration et de santé dans tout le territoire du Grand Toronto, aux francophones de toutes provenances.