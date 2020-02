L’ex-athlète olympique Bruny Surin au gala du Centre francophone du Grand Toronto

L’ex-athlète olympique canadien Bruny Surin participera à la grande fête de clôture du Mois de l’histoire des Noirs du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), le samedi 29 février au centre Beanfield du Parc des Expositions

L’événement gratuit, qui prend toujours plus d’ampleur chaque année, comprendra une foire d’emplois de 13h30 à 15h, des ateliers et conférences de 15h30 à 17h, suivis d’un gala dînatoire avec Bruny Surin qui débutera à 17h30 et qui se terminera au rythme d’une soirée dansante à 22h30.

L’histoire africaine dans les écoles

Pourquoi et comment enseigner l’histoire des Africains et des afro-descendants dans les écoles? C’est le thème de la conférence d’Abdi Bileh Dirir et de Jean-Gardy Dumoulin, dirigeants de l’Association canadienne pour la promotion des héritages africains, basée à Ottawa.

Le Service d’emploi du CFGT offrira l’atelier sur les compétences culturelles, tandis que la modéliste et patronnière Arlette Ngung initiera les participants au bogolanfini, une technique malienne de teinture des tissus.

Danse et musique

La conférence de Bruny Surin, en ouverture de la soirée de gala, sera suivie de la danse et la musique du groupe Remesha Drums, de deux défilées de mode et d’un panel de discussion organisé par Radio-Canada.