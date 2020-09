Sans cet événement, les francophones auraient dominé le Canada!

La province de Québec comptera 10 millions d’habitants dans 50 ans, selon son Institut de la statistique.

Or, si près d’un million de Québécois des régions rurales n’étaient pas partis travailler dans les usines de textile de la Nouvelle-Angleterre entre 1840 et 1930, le Québec serait la province la plus populeuse du Canada aujourd’hui!

Le tiers de la population

Le Québec s’est vidé du tiers de sa population active à cette époque, surtout au profit du Maine, du Vermont, du New Hampshire et du Massachusetts de Jack Kérouac.

Plusieurs de ces migrants ont fini par revenir au pays. Mais, selon les démographes, si toutes ces familles étaient restées, le Québec aurait aujourd’hui une population francophone de 12 à 14 millions d’habitants… en plus des anglophones, autochtones et immigrants.