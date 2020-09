10 célébrités américaines dont le français vous épatera

Gwyneth Paltrow

La compagne d’Iron Man aurait appris le français par simple plaisir avec sa mère. Elle parle aussi espagnol.

Jodie Foster

La vedette de Taxi Driver et de Silence of the Lambs, qui est maintenant aussi réalisatrice, évolue dans le monde de la télévision et du cinéma depuis l’âge de 6 ans. Elle a fait ses études au Lycée français de Los Angeles.

John Malkovich

L’acteur à l’expression inquiétante, qui a joué dans 2000 films, a vécu dans le Sud de la France et a mis en scène la version théâtrale française des Liaisons dangereuses.