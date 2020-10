5 avantages surprenants d’être bilingue

Si Statistique Canada et le Conference Board of Canada le disent, ça doit être vrai: les Canadiens qui maîtrisent l’anglais et le français sont plus riches que les unilingues.

Mais il y a d’autres avantages peut-être plus étonnants à être bilingue:

5. Le bilinguisme est un atout dans le travail et le commerce

Les employeurs recherchent du personnel bilingue parce que cela leur apporte davantage de clients. Les clients et les touristes aussi apprécient d’être servis dans leur langue. C’est pour ça que les bilingues sont plus riches!

4. Le bilinguisme développe le cerveau

Selon un consortium d’écoles et de stages, maîtriser deux langues offre une plus grande flexibilité mentale. La capacité de réflexion est décuplée. La personne bilingue a davantage de facilités à apprendre et intégrer des concepts complexes, ainsi que des cultures et modes de pensées différents.