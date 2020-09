Trois océans, trois archipels francophones étonnants

Océan Pacifique: le «condominium» de Vanuatu

Vanuatu, en mer de Corail au nord de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, ne fait pas partie de la Polynésie française, mais elle a vu passer des explorateurs portugais, espagnols, français (Bougainville) et anglais (Cook). C’est ce dernier qui les a baptisées Nouvelles-Hébrides.

La France et la Grande-Bretagne se sont entendues en 1904 pour y instaurer une administration conjointe, le «condominium», devenu république indépendante en 1980.

Le groupe de 83 petites îles compte aujourd’hui 300 000 habitants qui parlent 108 langues, en plus de l’anglais, le français et le bichelamar officiels, ainsi que plusieurs autres langues des peuples de l’Océan Pacifique. Il s’agit de la plus haute «densité linguistique» au monde.

Comme pour beaucoup d’îles éloignées de la civilisation moderne, la flore et la faune de Vanuatu sont très riches et distinctes, notamment dans sa «forêt des nuages», appelée ainsi parce qu’elle est littéralement dans les nuages, en tout temps, à 1000 mètres d’altitude.

On y vit surtout d’agriculture et de pêche, le tourisme y étant encore peu développé. Ses attractions sont des épaves sous-marines, des plages et des grottes. C’est le paradis de la plongée sous-marine, de la baignade dans des lagons ou les cascades, ainsi que de la randonnée autour des volcans.

À votre tour!

