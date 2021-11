Programmes de langues officielles pour les ados et jeunes adultes: le portail est ouvert!

Depuis lundi, les adolescents ou jeunes adultes peuvent soumettre leur candidature à l’un des trois programmes de langues officielles Explore, Destination Clic et Odyssée à partir du portail de l’initiative fédérale.

Groupes de jeunes

Explore est un programme intensif d’immersion anglaise pour les francophones et d’immersion française pour les anglophones.

Il est offert au printemps et en été, dans divers établissements d’enseignement au pays. Les participants de 13-15 ans, 16-17 ans ou 18 ans et plus peuvent en profiter, quel que soit leur niveau d’anglais ou de français au départ.

Destination Clic est un programme d’été de trois semaines conçu spécialement pour aider les jeunes francophones hors Québec à développer un sentiment d’appartenance et à s’identifier à leur communauté francophone.

Le programme s’adresse aux jeunes inscrits dans une école de langue française en 8e, 9e et, pour la première fois, 10e année. Ce voyage encadré leur permet d’établir des liens avec des jeunes de partout au Canada, de se plonger dans la culture francophone d’une autre région du pays, tout en acquérant de nouvelles compétences.