Voyage : placer l’humain au cœur de l’expérience

Jean-Marc Ragone, professionnel du tourisme aguerri, fonde en 2007 son agence qui prône le voyage responsable. Une véritable expérience humaine sur les quatre continents qui n’était pas encore à l’époque au goût du jour.

Parce que l’humain est au cœur de l’ADN de l’agence, Jean-Marc Ragone place le confort et le respect du voyageur dans ses priorités et assure un accueil et un suivi individualisé du client sur ses voyages toujours tourné vers l’autre et vers le respect de l’environnement.

Impliquée dans des actions humanitaires, Human Trip cherche à emmener le voyageur dans une aventure qui respecte les populations d’accueil et l’environnement, le faisant participer à des projets solidaires tout en lui promettant une expérience culturelle et humaine intense mais où la détente et le bien-être ne sont toutefois pas absents.

C’est ainsi que le client peut choisir de participer à la construction d’une école au Burkina Faso, de s’occuper d’enfants vivant dans le bidonville de Chennai en Inde, de nager avec les dauphins aux Açores ou de randonner sur les plus beaux sentiers de l’Ile de la Réunion. Le monde s’ouvre sur tant de possibles.

Eric&thetrip : partager son expérience

Éric Baetens, voyageur assidu, quitte son monde corporatif pour créer en 2016 sa propre agence Eric&thetrip et partager son expérience sur plus de 55 pays visités. Son leitmotiv? S’émerveiller, sémouvoir, rencontrer, échanger.