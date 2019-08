Yves Frenette sur la piste des migrations francophones en Amérique

Première étude d’une telle ampleur

Le projet Trois siècles de migrations francophones en Amérique du Nord peut aussi compter sur l’apport d’une vingtaine d’organismes comme la Société historique de Saint-Boniface, le Musée du Fjord au Saguenay, ou encore la Frenchtown History Foundation basée dans l’État de Washington.

C’est sans doute la première fois qu’une étude d’une telle ampleur sera effectuée.

Pour Yves Frenette, le projet aura examiné «les mouvements et processus migratoires des francophones nord-américains, les circulations culturelles et linguistiques qui les ont accompagnés (comme la langue et les accents) et, enfin, les récits auxquels ils ont donné lieu.» Par récit, M. Frenette précise, par exemple, les lettres écrites par ces francophones partis à l’aventure.

Quatre groupes

Quatre groupes feront l’objet de cette vaste enquête:

Les Acadiens, dont les origines remontent au début du 17e siècle et dont le déploiement sur la côte atlantique est bouleversé par le Grand Dérangement (1750-1800);