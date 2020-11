Hold-Up : le documentaire sur la covid qui affole la France

– l’incompétence des pouvoirs publics à prévoir et à freiner la première vague de covid chez les personnes âgées (facile à dire avec le recul);

– la suspension de la démocratie et des libertés fondamentales pour des durées de plus en plus suspectes;

– la censure ou l’intimidation des commentateurs – experts ou non – en désaccord avec les politiques publiques sur la pandémie;

– et surtout les conséquences économiques et sociales désastreuses du confinement, dépassant sûrement, à la longue, l’impact du virus lui-même sur les individus et la santé publique.