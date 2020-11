CoViD-19 en Ontario: à soir on fait peur au monde

Cas actifs vs hospitalisations

Pour l’instant, le nombre de cas «actifs» de covid est deux fois plus élevé qu’au sommet du printemps (11 630 le 13 novembre contre 5 675 le 25 avril), alors que le nombre d’hospitalisations est deux fois moins élevé (452 le 13 novembre contre 1 043 le 5 mai).

La majorité des cas de cette «deuxième vague» viendraient d’environnements intérieurs où l’écart sanitaire est problématique. Les personnes âgées de 70 ans et plus sont toujours les plus susceptibles d’en mourir.

Du orange au rouge

Vendredi, la province a mis à jour son cadre d’intervention en abaissant les taux d’infection fixés pour chaque niveau d’urgence.

La veille, le Toronto Star avait révélé que le système de classification par couleurs du gouvernement conservateur de Doug Ford était plus tolérant que celui qui était recommandé par ses propres experts de la santé publique.

Le chef du Parti libéral de l’Ontario, Steven Del Duca, avait parlé d’un «scandale stupéfiant» et accusé le premier ministre de mentir à la population.