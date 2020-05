Un virus créé par les humains?

Similitude avec le VIH

Le professeur français Luc Montagnier, codécouvreur du virus du sida (le VIH), a relancé récemment l’idée d’une origine artificielle, en prétendant qu’on trouve dans le génome du virus SARS-CoV-2 des éléments du VIH.

Le fait est que les mêmes séquences se retrouvent dans plus d’une centaine de virus parfaitement naturels. En janvier, la communauté scientifique Massive Science nommait une quinzaine de virus, dont un virus de la guêpe et un autre de la patate douce, présentant la même séquence commune au VIH et au SARS-CoV-2.

Une étude menée par des chercheurs américains et chinois, intitulée Le VIH-1 n’a pas contribué au génome du SRAS-CoV-2, montre de plus que ces séquences sont largement présentes dans les micro-organismes, dont les virus, et ne sont pas spécifiques au VIH.