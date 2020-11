L’appli Alerte COVID obligatoire serait un moindre mal

Si cette deuxième vague de pandémie est aussi grave qu’on nous le dit, et si nos gouvernements peuvent fermer entreprises, écoles, lieux culturels et autres, ainsi que limiter nos mouvements et rassemblements, pourquoi ces mêmes gouvernements ne peuvent-ils pas rendre obligatoire le téléchargement de l’appli Alerte COVID sur les appareils mobiles de tous les Canadiens?

Contenir la transmission communautaire du virus à l’aide de l’appli n’est possible que si elle est largement adoptée et si les utilisateurs font le suivi après un diagnostic positif.

La carotte

Jusqu’à présent, l’approche «carotte» a lamentablement échoué, et les résultats de l’application pour contenir la propagation du virus sont pitoyables. La Colombie-Britannique et l’Alberta n’ont pas même embarqué.

Pendant ce temps la crise des opioïdes, associée aux difficultés personnelles causées par les mesures de confinement, s’aggrave.